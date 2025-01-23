今回、Ray WEB編集部は悩みを打ち明けたことについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公の真美は、自分の顔にコンプレックスがあって……？真美は彼氏の駿に「整形しようと思う」と告げます。気になる駿の返答は……？原案：Ray WEB編集部作画：みやまみいあわせて読みたい💖【後編】自分の顔がコンプレックスな主人公…「整形したい」と彼氏に言ったら予想外の回答が！？