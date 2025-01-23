大学生の星田さんは、大学近くで一人暮らしをしていました。ある夜、アルバイトを終えて帰宅した星田さんは、玄関のドアの鍵が開いていることに気が付きます。恐る恐るドアを開けてみると、室内には足跡があり、玄関には紙が落ちていて…。星田さんが一人暮らしをしていたときの恐怖体験を描いた作品をご紹介します。星田つまみ(＠hoshi.da)さんの描く『鍵の開いたドアと置き手紙』第1話をごらんください。 ©hoshi.da