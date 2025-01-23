能登半島地震からの復旧・復興を加速させようと、金沢大学とNTT西日本が23日、連携協定を結びました。 この協定は、通信サービスの復旧などを担ってきたNTT西日本北陸支店と、被災地の調査や医療支援などを行ってきた金沢大学が、復興に向け連携して取り組むものです。 具体的には、NTTのICT技術と金沢大学の医療知識を生かし、eスポーツなどを導入、効果を分析することで、生活環境の改善などにつなげていくと