【加湿空気清浄機 カスタマイズサービス さくらみこver.】 2月21日 発売予定（注文より1～2カ月で発送） 価格：121,000円 SHARP（シャープ）は、「加湿空気清浄機 カスタマイズサービス さくらみこver.」を2月21日に発売する。価格は121,000円。 本商品は、シャープと、カラーが運営するホロライブプロダクション所