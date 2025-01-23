今日23日、気象庁はこの先の1か月予報を発表。冬型の気圧配置は長続きせず、北日本や東日本は高温傾向に。急ピッチで春が迫りそう。一方、沖縄・奄美は平年より気温が低く、西日本は平年並みか低い。特に2月初めは寒の戻りに注意。春の訪れが早まる分、花粉の本格飛散も迫る。数値予報モデルによる予測結果今日23日は広い範囲で春を先取りしたような暖かさとなっています。そんな中、気象庁はこの先の1か月予報を発表しました。1か