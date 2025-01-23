女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「結婚」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2021年1月29日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝休日に友人やその家族を自宅に招いてのホームパーティ。一見、幸せそうな週末の光景ですが招待する側は料理の準備をしなければならず、後片付けだって大変です。それでもたまに行う程度ならまだいいですが、月に何度も開かれるとたまったもの