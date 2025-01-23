岡山県／伊原木隆太 知事 岡山県は国の総合経済対策を受け、中小企業支援などを盛り込んだ補正予算案を取りまとめました。 （岡山県／伊原木隆太 知事）「物価高騰に負けない地域経済づくりの一層の推進と県民の安心・安全の確保に向けて今回取りまとめた対策を着実に実施してまいります」 一般会計補正予算案は総額308億円余りで、このうち経済対策分が約94億4000万円です。 人手不足の対策のため、中小企業が生産