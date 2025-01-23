岡山県／伊原木隆太 知事 岡山県は国の総合経済対策を受け、中小企業支援などを盛り込んだ補正予算案を取りまとめました。 （岡山県／伊原木隆太 知事）「物価高騰に負けない地域経済づくりの一層の推進と県民の安心・安全の確保に向けて今回取りまとめた対策を着実に実施してまいります」 一般会計補正予算案は総額308億円余りで、このうち経済対策分が約94億4000万円です。 人手不足の対策のため、中小企業が生産
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 中居が引退発表 女性トラブル
- 2. 中居がFCで報告 引退声明全文
- 3. 元SMAP3人 中居正広氏にコメント
- 4. 中居正広の現在 関係者が明かす
- 5. 橋本環奈のパワハラ疑惑に新証言
- 6. 中居 ファンに無念の思いつづる
- 7. 死を示唆? 立花氏を警察署で保護
- 8. 見出しに「毎晩レイプ」文春賠償
- 9. 中居引退 最後の一文に困惑も
- 10. 中居氏引退 声明文末尾に疑問も
- 1. 男がウサギを蹴ったか 77匹死亡
- 2. 賞品にTDL 高級タワマン破綻寸前
- 3. 酒気帯び運転か 大学受験生はねられる…死亡 運転の男逮捕 福島・郡山市
- 4. 新千歳空港 飛び降りた男性死亡
- 5. フジ港浩一社長「会見は大失敗」
- 6. 1番ヤバい客 ラーメン二郎に同情
- 7. 新ウイルス 日本各地で大流行か
- 8. 「ウサギの島」のウサギ蹴った疑い 25歳の会社員逮捕、近くに死骸
- 9. 死亡の県議が調査 寄付額リスト
- 10. 長野駅で殺傷 心停止の男性死亡
- 1. 体調悪いマンボウ「人」見て回復
- 2. 老舗焼肉店で4万未会計 一部始終
- 3. ラッパー 逮捕前の投稿に衝撃
- 4. 髪やゴキブリ混入? 販売元の対応
- 5. 監督NG? 本田圭佑発の新サッカー
- 6. 入院受け入れる息子 成長に感動
- 7. フジ解体論 許されるのは堀江氏
- 8. 紀子さま 小室圭さん母に激怒か
- 9. 入試前 有名進学校のSNSに大反響
- 10. 親捨てる気か! 息子の結婚に号泣
- 1. 6年交際で結婚発表 密着キスも
- 2. 韓女優 不倫で妊娠→中絶で悲痛
- 3. ウクライナで日本人義勇兵死亡か
- 4. トランプ氏 馬鹿げた戦争やめろ
- 5. 北朝鮮の原発研究者2人 公開処刑
- 6. 「帝国の慰安婦」訴訟 逆転敗訴
- 7. トランプ氏 就任初日に爆弾発言
- 8. 韓国服着たミッキーの投稿に口撃
- 9. 日本でスパイ 中国ハニトラ手口
- 10. 日本でも活躍した元T-ARAの転落
- 1. 一部企業 フジに返金など交渉へ
- 2. 社長クビでも無意味か フジ危機
- 3. 聖徳太子の1万円札 高値の可能性
- 4. アニサキス死滅 効果的な手段は
- 5. セブン&アイに赤信号 決算が悲惨
- 6. 日本でスパイ 中国ハニトラ手口
- 7. 竹中平蔵氏 優秀な人材会社去る
- 8. コンビニでロキソニン購入可能に
- 9. スポットワーク 半数がトラブル
- 10. 資産8000万円 8年で破産危機に
- 1. LINEダメ? Z世代にジフシー人気
- 2. ソニー BD&録音用MDの生産終了へ
- 3. 人気のマッサージガンが40%OFFに
- 4. HARIO商品が最大66%オフ
- 5. 人気Switchソフトが最大30%OFF
- 6. 通勤通学バックが最大53%OFF
- 7. ロレックス 最大14%の値上げ
- 8. LINEMOベストプランV 料金改定
- 9. Kindleビジネス本が最大60%オフ
- 10. YouTubePremium 4倍速再生追加
- 11. 「Galaxy S25 Ultra」触ってきた
- 12. ティーンアカウント 日本に導入
- 13. iPhone17は熱くならない? 仕組み
- 14. サクラで高評価増やす「嘘製品」
- 15. 令和6年分確定申告 対象者は「定額減税」を忘れずに 今から準備を！
- 16. AI台頭で減る仕事、増える仕事
- 17. 「マップ」アプリで調べた場所を保存できる？ - iPhoneユーザーのためのMacのトリセツ
- 18. 充電専用Type-C付4ポートUSBハブ、2本の大えび天と定番おかずのうどん弁当【まとめ記事】
- 19. 【Amazon】防災リュックや簡易トイレなど、防災グッズが最大39％オフに
- 20. 東芝、約17時間の長時間駆動と急速充電に対応する2in1パソコン「dynabook V」発表
- 1. DeNA東克樹 セクシー女優と不倫
- 2. 九重親方に約1億円 元代表が告発
- 3. 浜口京子「DB体格すぎる」と反響
- 4. 秋山幸二氏の「親の顔」に感涙
- 5. DeNA東 妻は「もう一度支える」
- 6. イチロー氏の満票問題 物議
- 7. 朗希 大谷&山本からの連絡明かす
- 8. 11番譲渡のお礼「入ってから」
- 9. 尚弥の会見 海外記者が「暴走」
- 10. 源田の前倒し会見 巧妙な対応か
- 1. 中居が引退発表 女性トラブル
- 2. 中居がFCで報告 引退声明全文
- 3. 元SMAP3人 中居正広氏にコメント
- 4. 中居正広の現在 関係者が明かす
- 5. 橋本環奈のパワハラ疑惑に新証言
- 6. 中居 ファンに無念の思いつづる
- 7. 死を示唆? 立花氏を警察署で保護
- 8. 中居引退 最後の一文に困惑も
- 9. 中居氏引退 声明文末尾に疑問も
- 10. 「中居と飲んだ」女子アナの証言
- 1. 間違いなく大興奮するキスの方法
- 2. ママ友LINEから追放された30代
- 3. 「毛穴の角質も取れて優秀♡」使用感も洗い上がりも大満足な【クレンジング】ベスト3
- 4. 女性客が15分もトイレ 衝撃理由
- 5. 香取新ドラマ 2話から評価爆上げ
- 6. 2人目出産後の昼食 悲しみが爆発
- 7. 犯罪レベルのホテル使用客に呆れ
- 8. 定番だったのに 4つのNGメイク
- 9. 工場勤めは高卒? 義家族を撃退
- 10. 娘と昼食中に夫死亡 2人目妊娠中