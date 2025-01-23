ドジャースとマイナー契約を結んだ佐々木朗希投手が、日本時間23日、ドジャースタジアムで入団会見を行いました。佐々木投手は冒頭の挨拶で、「今回のMLB移籍に際し、自分のような実績のない投手に対して、たくさんの球団から熱心に声をかけていただきました。自分のために多くの時間を割いてくださった球団関係者の皆さまに感謝します」とコメント。ポスティング制度を利用しメジャー移籍を目指していた23歳は、契約金や年俸など