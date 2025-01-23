日本高野連は２３日、大阪市内で理事会を実施し、本年度から「１週間５００球」の投球制限を正式に高校野球特別規則とすることを発表した。２０２０年から２０２４年までに試行的に実施していた中、同期間での検証結果について「投球制限検証ワーキンググループ」から報告を受け、正式決定。第８８回全国高等学校野球選手権大会で決勝再試合を戦い、優勝を果たした斎藤佑樹氏のコメントも合わせて発表された。「ワーキンググ