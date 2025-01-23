重慶市石柱トゥチャ族自治県で開催されたジュンサイ摘み大会。（重慶＝新華社配信）【新華社重慶1月23日】中国重慶市の石柱トゥチャ族自治県にある食品メーカー、重慶市水火土食品産業の作業場ではこのところ、ジュンサイを原料にしたカップ食品の生産ラインが忙しく稼働し、製品が整然と箱詰めされている。透明なパッケージからはジュンサイのヌメリが透き通ったゼリーのように見える。同製品は間もなく海を渡り、日本のスー