民放連会長定例会見が２３日、都内で行われた。会見終了後、民放連会長でフジテレビジョン副会長の遠藤龍之介氏が囲みという形で“フジテレビの役員”という立場から記者の質問に回答した。１７日のフジテレビ社長会見では、港浩一社長が質問に対して「回答を差し控える」を連発。対応に対して不誠実ではという声も上がっているが、これについて「非常にデリケートな事案であることが前提。その中でハッキリとお答えできない。