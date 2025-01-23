２月１４日のバレンタインデーに向けた商戦が本格化している。原材料のカカオ豆の価格高騰でチョコレートの値上がりが続く中、各社はチョコの使用量を抑えた商品を売り出したり、板チョコなどを使った手作りの提案をしたりと、工夫を凝らしている。（岡田実優）日本橋高島屋（東京都中央区）は２２日、バレンタイン向けの売り場を開設した。来月１４日までの期間中、国内外の菓子店が最大で１３７ブランド並ぶ。バレンタイン向