りそな銀行と埼玉りそな銀行は23日、営業や専門業務を担う職種について、大学新卒の初任給を25万5千円から28万円にすると発表した。2026年4月の入行から適用する。人材獲得競争が激化しており、優秀な学生の確保につなげる。専門職種では、ITや高度な数学など業務に生かせる能力や経験があれば、30万円程度に引き上げることも想定する。店舗の窓口などを担当する職種は現行の水準を維持する。大手金融機関の初任給を巡っては