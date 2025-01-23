食べるバター専門ブランド｢カノーブル｣から、メレンゲとバターを組み合わせた新感覚のスイーツ｢ブール･ムラング･アニヴェルセル･フランボワーズ｣を発売いたします。この商品は、2025年1月25日より東京工場直売所で販売を開始し、1月21日からECサイトで予約受付を開始いたします。ひと口ごとに心を奪われる味わいを演出します。 メレンゲとバターを組み合わせた新感覚のスイーツ