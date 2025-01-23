名古屋市東区の「イオンモールナゴヤドーム前」で1月23日、今年2025年の恵方巻のお披露目会がありました。具がはみ出すほど豪快に巻かれた恵方巻に、福井県産のカニを使った贅沢な恵方巻も。2025年の節分は2月2日の日曜日で、家族で楽しめる三段重や、能登半島地震の被災地を応援しようと「能登牛」を使った恵方巻などが販売されます。この日は、訪れた客に試食として一部が振る舞われました。客：「具がいっぱ