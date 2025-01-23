日向坂46・正源司陽子が表紙を飾る「blt graph.vol.109」が1月31日 に発売される。正源司陽子は、日向坂46の4期生。2024年は2作連続で表題曲のセンターを務め、13thシングルでもフロントメンバーに選ばれるなど、人気メンバーだ。 【画像】日向坂46・正源司陽子が表紙「blt graph.vol.109」の中身をチェック 今回の撮影は、暖かな日差しをが入り込む空間をロケーションに、ゆるっとした空色のシャ