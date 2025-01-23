愛知県で盗まれたトヨタの「アルファード」2台を、去年5月、盗難車と知りながら運搬した疑いで、岐阜県可児市に住む52歳と48歳の兄弟が逮捕・送検されました。盗難車を海外へ輸出していたとみられます。警察によりますと、いずれも岐阜県可児市に住む船渡晃容疑者(52)と弟の英也容疑者(48)は去年5月、愛知県内で盗まれたトヨタ「アルファード」2台を、盗難車と知りながら神奈川県横浜市の港まで運搬した疑いで逮捕