新NISA（少額投資非課税制度）による2024年の年間投資額が、前年の3.7倍の12.8兆円に達した。日本証券業協会が23日、主要証券10社の集計値として公表した。新制度1年目は、日米の株価が上がったことも追い風となった。（編集委員・中川透）官庁の職員向けに開かれた「霞が関資産形成セミナー」。新ＮＩＳＡのしくみも説明された＝2023年6月、東京都千代田区NISA口座を扱う証券会社や銀行は約700社あるが、投資額は大手対面・ネ