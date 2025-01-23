日を追うごとに深刻さが増している。中居正広の9000万円女性トラブルに端を発したフジテレビ社員の「性上納」疑惑。17日のフジ幹部の自滅会見以降、スポンサー離れが止まらない。すでに80社近くが放送を見合わせるCM停止ドミノで、22日は親会社フジ・メディア・ホールディングス（HD）の主幹事証券を務める大和証券グループ本社までもがCMを差し止めた。【もっと読む】神奈川県知事はフジテレビ時代に“11年不倫”フジHD株を7