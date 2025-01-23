元日向坂４６の女優・齊藤京子が２２日の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」に出演。めんどくさがりな私生活を明かした。齊藤は「料理をするだけで偉いなっていうのは思いましたね」と話し始め、「料理は一切しなくて。休みの日は３食デリバリーだったりするので」とプライベートを告白した。また、カラオケ好きで、カラオケセットを購入したという。しかしマイクに電池がついておらず「電池が家になくてＵｂｅｒしたりとか