神奈川県藤沢市本町のアパートの一室で昨年８月、住人の無職笠原恵美子さん（５６）が死亡しているのが見つかった事件で、県警は２３日、いずれも住所不定で無職の百瀬勇二（４７）、中山孝夫（７５）両容疑者を殺人容疑で逮捕した。発表によると、２人は昨年８月７日午後、笠原さん方で笠原さんを殴るなどして殺害した疑い。百瀬容疑者は調べに対し、「何も話したくありません」、中山容疑者は「殴ったのは間違いない。殺して