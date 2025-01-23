公開練習後、取材に応じるロッテ・藤原＝23日、ZOZOマリンスタジアムロッテの藤原恭大外野手が23日、ZOZOマリンスタジアムで練習を公開した。昨季は出場74試合にとどまり、迎えた7年目に「期待されるのも最後の年かなと。大活躍してロッテの顔になれるようにやっていきたい」と巻き返しを期した。今季の目標として打撃面の向上とリーグ制覇を掲げ「打率3割、10本塁打を打たないと優勝できないと思う。優勝するには個人の力がす