中野国交大臣がリニア中央新幹線の工事現場を初めて視察し、トラブルが起きた際の周辺住民らへの速やかな情報共有をJR東海に指示しました。【映像】中野国交大臣のコメント「トラブル等があった場合には、速やかに地元の関係者に対して情報共有を行うように求めたところです」（中野国交大臣）22日、中野大臣が初めて視察したのは神奈川県にあるリニア中央新幹線の梶ヶ谷工区です。視察後、トラブルが起きた際には適切な措置を