ミニストップは、2025年1月17日から、全国のミニストップで「とろけるフォンダンショコラ」を販売しています。アプリとモバイルオーダー限定でクーポンも配信今回ミニストップから登場する「とろけるフォンダンショコラ」は、温かくとろける口どけのフォンダンショコラに、冷たいソフトクリームバニラをトッピングしたスイーツです。ベトナム産チョコを使用し、フレッシュで濃厚なカカオの香りが楽しめます。ガナッシュは、2023年