1月26日（日）23時15分よりTBS系で地上波放送されるドキュメンタリー番組『情熱大陸』にて、バスケットボール男子日本代表の渡邊雄太（千葉ジェッツ）が特集される。 香川県出身の渡邊は、尽誠学園高校を卒業後にアメリカに渡り、ジョージ・ワシントン大学で活躍すると、2018年にNBAメンフィス・グリズリーズと2ウェイ契約を結び日本人2人目のNBA選手となった。NBAでは6年通算213試合に出場してい