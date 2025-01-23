○経済統計・イベントなど ００：００ユーロ・消費者信頼感（速報値） ０８：３０日・全国消費者物価指数 ０９：０１英・ＧＦＫ消費者信頼感調査 １７：１５仏・製造業購買担当者景気指数（速報値） １７：１５仏・サービス部門購買担当者景気指数（速報値） １７：３０独・製造業購買担当者景気指数（速報値） １７：３０独・サービス部門購買担当者景気指数（速報値） １８：００ユ