（ワシントン中央社）トランプ米大統領の就任式のため訪米した台湾の超党派立法委員（国会議員）団は現地時間22日、米ワシントンで報道陣の取材に応じ、訪米の成果を語った。団長を務めた国民党の韓国瑜（かんこくゆ）立法院長（国会議長）は、今回の訪問で最も強烈に感じたのは、米議会の超党派の台湾に対する支持の強さだったと述べた。訪問団には、野党・国民党、民衆党、与党・民進党の立法委員計8人が参加。20日の就任式では