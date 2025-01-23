朝鮮半島の固有文字であるハングルを用いた文字芸術「ハングル書芸」が、韓国の国家無形文化遺産に指定された。【写真】韓国の窃盗団が盗んだ仏像、日本に返還へ韓国の国家遺産庁は1月23日、ハングル書芸を新たな国家無形文化遺産として登録したと発表した。ハングル書芸は、墨と筆を使ってハングルを文字として表現する行為を指し、それに込められた伝統的な知識も含まれる。15世紀に「訓民正音」が創製されて以降、紙だけでなく