■投資部門別売買代金差額 (1月14日～17日) 東証・名証２市場の内国普通株式市場の合計［総合証券ベース（全51社）］ ※単位：億円（億円未満切り捨て）▲は売り越し 海外投資家信託銀行個人合計 [現金信用 ]日経平均 ( 前週比 ) 1月 ――― 第2週 ▲46 ▲1,300 4,513 [ 2,356 2,157 ]38,451円 ( -738 円) 第1週 3