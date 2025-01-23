23日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2025年3月限は前日清算値比310円高の3万9890円で取引を終えた。出来高は3万5019枚だった。この日の日経平均株価の現物終値3万9958.87円に対しては68.87円安。 株探ニュース