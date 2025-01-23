23日15時45分、TOPIX先物期近2025年3月限は前日清算値比14.5ポイント高の2751ポイントで取引を終えた。出来高は3万2949枚だった。この日のTOPIXの現物終値2751.74ポイントに対しては0.74ポイント安。 株探ニュース