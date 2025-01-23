23日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年3月限は前日清算値比115ポイント高の2万4860ポイントで取引を終えた。出来高は2948枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値2万4868.31ポイントに対しては8.31ポイント安。 株探ニュース