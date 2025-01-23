23日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2025年3月限は前日清算値比2ポイント安の616ポイントで取引を終えた。出来高は2695枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値624.73ポイントに対しては8.73ポイント安。 株探ニュース