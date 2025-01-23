23日15時45分、東証REIT指数先物期近2025年3月限は前日清算値比3ポイント安の1621ポイントで取引を終えた。出来高は366枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1636.89ポイントに対しては15.89ポイント安。 株探ニュース