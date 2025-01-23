現地時間１月22日、『Gazzetta dello Sport』紙は、ミランがフェイエノールトの主砲サンティアゴ・ヒメネスと口頭合意に達したと報じた。同紙によれば、ヒメネス本人は今冬での移籍を望んでいるが、フェイエノールトは１月に売却する意思がなく、少なくとも25年夏までは手放すつもりはないため、クラブ間交渉は難航しそうだと伝えている。これを受けて、ヒメネスの代理人であるラファエラ・ピメンタと同選手の父親でキャリア