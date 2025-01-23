キャプテンは古橋亨梧の残留を望んでいるようだ。セルティックの古橋は現地１月22日、チャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第７節のヤングボーイズ戦（１−０）に先発。いずれもノーゴールとなったが、３度ネットを揺らすなど、積極的に相手ゴールに迫りインパクトを残した。そんな日本代表ストライカーについて、フランス紙『ル・パリジャン』はレンヌ（フランス１部）への移籍がクラブ間で合意したと報道。「レンヌ