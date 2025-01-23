旗手怜央、前田大然、古橋亨梧の日本人３選手が所属するセルティックは、現地１月22日に開催されたチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第７節で、ヤングボーイズとホームで対戦。１−０で勝利を飾った。この一戦で決勝ゴールを演出したのが、旗手だった。スコアレスで迎えた86分に左サイドでボールを受けると、絶妙なロングパスを供給。これに反応したアダム・イダが最終ラインの背後に抜け出してシュートを放つと、跳ね返り