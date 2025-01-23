卓球の日本一を決める「天皇杯・皇后杯 2025年全日本卓球選手権大会」は23日、女子シングルスの4回戦が行われ、初優勝を狙う第2シードの張本美和（木下グループ）は原芽衣（レゾナック）と対戦。ゲームカウント4ー0で勝利して5回戦進出を決めた。 ■平野が2017年に16歳9カ月で優勝 昨年初の決勝進出を果たした張本美はジュニアの部と並行しながら迎えた一般の部での初陣。第1ゲーム終盤からリズム