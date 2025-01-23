ディスコ [東証Ｐ] が1月23日大引け後(16:00)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比54.6％増の1170億円に拡大した。 併せて、非開示だった通期の業績予想は連結経常利益が前期比26.6％増の1549億円を見込み、5期連続で過去最高益を更新する見通しを示した。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比19.0％減