23日の外国為替市場のドル円相場は午後4時時点で1ドル＝156円60銭前後と、前日午後5時時点に比べ56銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝162円91銭前後と48銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース
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