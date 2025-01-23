有名アニメ「エヴァンゲリオン新劇場版」や「遊戯王」などに登場する女性キャラクターの卑猥なポスターを生成AIで作成し、ポスターを無断で販売したなどとして、男性2人が書類送検されました。警察によりますと、書類送検された横浜市旭区に住む会社員の男性（36）と滋賀県彦根市に住む自営業の男性（40）は去年、有名アニメ「エヴァンゲリオン新劇場版」や「遊戯王」などに登場する女性キャラクターの卑猥な画像を複製したポスタ