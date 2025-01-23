Image: BRIGHT_DIY ¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£ ÌÚºà¤ä¶âÂ°¤Ç¥¯¥é¥Õ¥È¤¹¤ë¿Í¤Ë¤ÏÄêÈÖ²Ã¹©¥Ä¡¼¥ë¤Î¥ß¥Ë¥ë¡¼¥¿¡¼¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥¿¥¤¥×¤¬Áª¤Ù¤ëºòº£¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¥³¡¼¥É¥ì¥¹¤ÇÀ­Ç½¤Ë¤â¼«¿®¥¢¥ê¤È¤¤¤¦¡ÖBOLTZ¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ ÀÚ¤ë¡¦·ê¤ò¤¢¤±¤ë¡¦Ä¦¤ë¡¦¸¦Ëá¤¹¤ë¤ò²÷Å¬¤Ë¹Ô¤¨¡¢ÌÚºà¤«¤éÇö¤¤¶âÂ°¤äÊõÀÐ¤Ê¤É¤Î¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¹©