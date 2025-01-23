女性トラブル騒動の渦中にあるタレントの中居正広（52）が23日、芸能界引退を自身のファンクラブサイトと公式サイト「のんびりなかい」で発表した。中居氏は公式サイトでの発表前に有料のファンクラブサイト（FC）で「少しでもお先にご報告」と題して引退を中居氏を応援するファンの総称「中居ヅラ」に引退を報告。メッセージの最後に「ヅラの皆さん一度でも、会いたかった会えなかった会わなきゃだめだったこんなお別