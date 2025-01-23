職種を限定する合意をした労働者を別の職種に配置転換できるかどうかが争われた訴訟の差し戻し控訴審判決が２３日、大阪高裁であり、中垣内健治裁判長は昨年４月の最高裁判決に沿い、「同意のない配置転換は違法」と判断した。配転命令を出した被告の滋賀県社会福祉協議会（草津市）に対し、原告の男性に８８万円を支払うよう命じた。判決によると、男性は２００１年、同協議会で福祉用具の製作などを行う技術職として働き始め