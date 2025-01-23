中居正広さんの芸能界引退について、稲垣吾郎さん、草なぎ剛さん、香取慎吾さんがコメントを発表しました。全文ご紹介します。【映像】「まだ心の整理が」稲垣・草なぎ・香取のコメント「突然のことでまだ心の整理がついておらず、言葉が見つかりません。現在お話さしあげることは控えさせていただければと思います。ご理解いただきたくお願い申し上げます。CULEN 稲垣吾郎 草なぎ剛 香取慎吾」（『ABEMA NEWS』より）