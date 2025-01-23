阪神は23日、今季のウエスタン・リーグ6試合で着用する特別ユニホームを発表した。1954年から56年の3年間、阪神が2軍名称で使用した「ジャガーズ」が69年ぶりに“復活”。帽子のマークを「J」、胸の文字を「Jaguars」とした復刻ユニホームを、3月28〜30日、7月4〜6日のくふうハヤテ戦（日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎）で着用する。球団創設90周年事業の一環。当時のデザインを現代風にアレンジした仕様で、ホームとビジター以外