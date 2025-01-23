タレントの中居正広氏の女性トラブルなど一連の報道などを巡って、フジテレビと親会社のフジ・メディア・ホールディングスは23日午後、臨時取締役会を開催しています。フジテレビは1月17日、一連の報道などについて、港浩一社長らが定例の記者会見で説明し、第三者である弁護士を中心とした調査委員会を発足させることを明らかにしました。しかし、調査方法の妥当性に疑問の声があがったほか、記者会見への出席が一部メディアに限