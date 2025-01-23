奈良文化財研究所を運営する国立文化財機構が遺跡出土の木材などの年代を1年単位で特定する年輪年代測定法の基礎データを不開示としたのは違法として、市民団体が決定取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は23日、一部開示を命じた。