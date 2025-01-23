2019年に大麻取締法違反の罪で起訴された元KAT-TUN田口淳之介（39）が現在の仕事を紹介。幅広い仕事内容と、一番力を入れているという仕事が明らかになり、ニューヨークらが「すごい！」と声をあげた。【映像】現在の職場での田口淳之介の姿ABEMAで配信中の『愛のハイエナ3』は、 “愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティ。ニューヨーク