［マニラ２３日ロイター］ - フィリピン外務省は２３日、今週スパイ容疑で中国人が逮捕されたことを受け、外国人によるスパイ活動の兆候を深刻に受け止めていると述べた。捜査当局によると、容疑者は当局が調査していたグループの一員で人民解放軍の陸軍工程大学に在籍。当局は、このグループが軍事施設などの重要インフラを偵察するためフィリピン入りしたとの情報を得て監視していた。警察当局は、容疑者の所持品から軍